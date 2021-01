Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Navigationsgerät leitet Gefahrguttransport fehl - Straßensperrung und Bergung dauern an

Ludwigsburg (ots)

Ein ortsunkundiger 61-jähriger Sattelzuglenker wurde am Mittwoch gegen 21:40 Uhr in Ditzingen durch sein Navigationsgerät fehlgeleitet, so dass in der Folge die Polizei eine Straße sperren musste. Der Mann wollte eigentlich nach Höfingen, allerdings führte ihn sein Navigationsgerät auf Umwegen in den Bereich "Tonmühle" bei Ditzingen. Eine dortige Brücke konnte er dann mit seinem mit Gefahrgut beladenen Sattelzug aufgrund des Gewichtes nicht mehr überqueren. Bei dem Versuch rückwärts zu fahren, geriet die linke Fahrzeugseite von der Fahrbahn ab, der Sattelzug fuhr sich im nassen Untergrund fest und neigte sich seitlich. Ein zur Bergung hinzugezogener Masterlift konnte aufgrund der örtlichen Gegebenheiten das Gefährt zunächst nur absichern. Für die Bergung des geladenen Gefahrguts ist ein Spezialtank notwendig. Das Polizeirevier Ditzingen sperrte die Strecke zwischen "Tonmühle" und "Fleischmühle" voll. Die Bergung und Streckensperrung dauert zur Stunde immer noch an.

