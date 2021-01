Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Feuerwehreinsatz in der Schulstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Rutesheim und Leonberg befanden sich am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04.50 Uhr, mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften in der Schulstraße in Rutesheim. In einer Garage war es zu einem Brandausbruch gekommen. Ursächlich war mutmaßlich ein technischer Defekt, worauf eine Werkzeugmaschine zu brennen begann. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Während der Einsatzmaßnahmen war die Schulstraße gesperrt. Die Maßnahmen waren gegen 05.40 Uhr beendet.

