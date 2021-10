Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Schlag gegen Drogenkriminalität - Rund 20 Kilogramm sichergestellt

Stuttgart/Böblingen (ots)

Kriminalbeamte haben am Mittwochmorgen (13.10.2021) einen 39-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen regen Handel mit Rauschgift betrieben und das Rauschgift teils selbst hergestellt zu haben sowie einen 45-Jährigen, der dem 39-Jährigen dazu Beihilfe geleistet haben soll. Bereits am 09.08.2021 hatten die Beamten einen 43-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt und diese vom dem 39-Jährigen abgenommen zu haben (siehe Pressemitteilung Polizei Stuttgart vom 10.08.2021/ https://t1p.de/v89i). Dem nun festgenommenen 39-jährigen Tatverdächtigen wird unter anderem vorgeworfen, im unteren ein- bzw. zweistelligen Kilobereich mit MDMA, Meth-Amphetamin, Amphetamin und Ecstasy gehandelt zu haben. Der 45-Jährige soll hierbei als Bunkerhalter fungiert haben. Nach intensiver Ermittlungsarbeit erwirkten die Kriminalbeamten Durchsuchungsbeschlüsse und suchten die beiden Wohnungen der Tatverdächtigen im Landkreis Böblingen auf. Dort stellten sie rund 20 Kilogramm Rauschgift sowie umfangreiches Beweismaterial und mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealergeld sicher. Zudem konnten diverse Waffen und Munition sichergestellt und im Kellerbereich des 39-Jährigen ein Labor festgestellt werden. Die 39- und 45-jährigen, polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen, deutschen Staatsangehörigen wurden am Donnerstag (14.10.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die Auswertung der Beweismittel sowie weitergehende Ermittlungen dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell