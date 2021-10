Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: LKW aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Unbekannte haben am Wochenende (15.10.2021 bis 17.10.2021) an der Inselstraße zwei LKW aufgebrochen, bei einem Container ist es beim Versuch geblieben. Die Täter warfen zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Sonntag, 11.40 Uhr, mutmaßlich mit Steinen die Scheiben von zwei Lastwagen ein, die auf einem Firmengelände abgestellt waren. Sie durchsuchten die Fahrerkabinen und flüchteten nach ersten Ermittlungen ohne Beute. An einem Container versuchten sie, das Schloss aufzubrechen, was jedoch misslang. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell