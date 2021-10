Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Weilimdorf/-Botnang (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (13.10.2021) und Sonntag (17.10.2021) in Wohnungen am Umgelterweg, an der Greutterstraße, der Schreiberstraße und der Hohentwielstraße eingebrochen. Am Umgelterweg hebelten die Täter am Freitag (15.10.2021) zwischen 16.30 Uhr und 21.30 Uhr die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten anschließend Schränke und Kommoden. Ob die Einbrecher etwas stahlen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An der Greutterstraße drangen die Unbekannten zwischen Mittwoch (13.10.2021), 08.00 Uhr und Sonntag (17.10.2021), 20.45 Uhr offenbar über ein Fenster in das Einfamilienhaus ein. Sie stahlen neben einem Tresor mit Bargeld auch Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. An der Schreiberstraße hebelten die Täter am Samstag (16.10.2021) zwischen 17.20 Uhr und 22.30 Uhr eine Balkontüre zu einer Wohnung im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf und durchwühlten anschließend sämtliche Schränke und Schubladen. Ob die Täter Beute machten, ist bislang nicht bekannt. An der Hohentwielstraße hebelten die Einbrecher am Freitag (15.10.2021), zwischen 08.30 Uhr und 23.45 Uhr, eine Terrassentür des Mehrfamilienhauses auf, durchsuchten offenbar die gesamte Wohnung und erbeuteten eine Goldkette. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell