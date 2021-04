Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrerin auf Kirmesplatz angefahren

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 63-jährige Pedelecfahrerin am Donnerstagmorgen in Ahaus erlitten. Eine 46-jährige Ahauserin war gegen 10.40 Uhr mit ihrem Auto auf dem Kirmesplatz aus Richtung Schloßstraße kommend in Richtung Wüllener Straße unterwegs, als sie mit der von rechts kommenden ebenfalls in Ahaus lebenden Radfahrerin zusammenstieß. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell