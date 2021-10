Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geld geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Drei unbekannte Männer haben am Freitagabend (15.10.2021) einem 15 Jahre alten Jugendlichen Bargeld geraubt. Der 15-Jährige war gegen 21.30 Uhr zusammen mit Bekannten am Marienplatz unterwegs, als er dort mit einer neunköpfigen Gruppe junger Männer ins Gespräch kam, die ihnen anboten, Alkohol zu kaufen. Der 15-Jährige und seine Begleiter nahmen das Angebot an und folgten der Gruppe zur Liststaffel, wo sechs der jungen Männer weggingen. Einer der zurückgebliebenen Täter forderte den 15-Jährigen daraufhin auf, ihm Geld zum Kauf des Alkohols zu geben. Der Jugendliche übergab einen Geldschein, woraufhin der Täter das gesamte Bargeld des 15-Jährigen forderte. Ein Komplize hielt den Jugendlichen daraufhin fest, während der unbekannte Täter das gesamte Bargeld aus der Geldbörse nahm und an den dritten Unbekannten übergab. Anschließend forderte das Trio die Jugendlichen unter Drohungen auf, zu gehen. Die Täter sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß sein sowie dunkle kurze Haare und einen Dreitagebart haben. Zwei trugen dunkle Kleidung und Jeans, der dritte trug einen weißen Pullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

