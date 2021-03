Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Kita

Wermelskirchen (ots)

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in einen Kindergarten am Bussardweg einzubrechen. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Innere des Gebäudes, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

