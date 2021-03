Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zeugen gesucht: Fahrradfahrer prallt gegen Fußgängerin und flüchtet

Burscheid (ots)

Am Donnerstag (04.03.) kam es gegen 12:00 Uhr auf dem Geh-und Radweg der Kölner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Eine 34-jährige Fußgängerin aus Rösrath kam gerade aus einem Backwarengeschäft, als sie von einem unbekannten, mit hoher Geschwindigkeit fahrenden, Radfahrer erfasst wurde. In Folge des Zusammenpralls stürzten beide Beteiligten zu Boden und zogen sich Verletzungen zu. Der Radfahrer unterhielt sich noch kurz mit der Fußgängerin, entfernte sich jedoch dann unerlaubt vom Unfallort in Richtung Wermelskirchen-Neuenhaus.

Der Radfahrer soll circa 180cm groß und zwischen 30-40 Jahre alt gewesen sein. Er hat kurze, dunkelblonde Haare. Zum Unfallzeitpunkt war er mit blauer Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet. Er war ohne Helm auf einem markant farbigen (vermutlich gelb-rot) Mountainbike unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell