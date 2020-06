Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik

Bühl (ots)

Bei einem Unfall im Zusammenhang mit der Nutzung einer Rodelbahn an der Schwarzwaldhochstraße zog sich eine 63 Jahre alte Frau am Montagnachmittag diverse Verletzungen zu. Die Frau fuhr gegen 16 Uhr in einem der `Bobschlitten` talabwärts, als sie offenbar nahezu ungebremst auf den Schlitten einer vor ihr fahrenden Bekannten auffuhr. Die 63-Jährige wurde hierdurch aus dem Sitz geschleudert und stürzte das abschüssige Gelände hinab. Zur Behandlung ihrer Blessuren wurde die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in die Stadtklinik nach Baden-Baden gebracht. Wie genau es zu dem Sturz aus dem `Bobschlitten` kommen konnte und ob die Frau angeschnallt war, ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

