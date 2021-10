Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Sonntagmorgen (17.10.2021) eine 23 Jahre alte Frau in einer Gaststätte an der Friedrichstraße sexuell belästigt. Der Unbekannte soll die 23-Jährige gegen 03.20 Uhr unter ihrem Kleid unsittlich berührt haben, woraufhin er der Gasstätte verwiesen wurde. Kurze Zeit später kam es vor dem Lokal zu einem verbalen Streit zwischen der jungen Frau, ihren Begleitern und dem Mann. Als eine Streife an der Örtlichkeit vorbeikam, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er soll 175 bis 180 Zentimeter groß sein und eine athletische Statur haben. Er hatte einen dunklen Vollbart und nach oben gestylte, seitlich abrasierte Haare. Er soll ein arabisches Erscheinungsbild und eine schwarze Jacke mit weißen Ärmeln getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

