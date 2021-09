Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person; 1 Person aus PKW befreit

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Montag, den 10.09.2021, wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 13:25 Uhr durch die Leitstelle Lippe zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die Altenbekener Str. kurz vor dem Ortsteil Veldrom alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein PKW auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter aufgefahren. Daraufhin hat sich der Kleinwagen um die eigene Achse gedreht und ist entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Seite zum liegen gekommen. Der Fahrzeugführer war entgegen der ersten Meldung nicht eingeklemmt, sondern lediglich eingeschlossen und konnte das Fahrzeug nicht aus eigener Kraft verlassen. Durch die Einsatzkräfte wurde der Brandschutz sichergestellt sowie das Fahrzeug gesichert. Parallel wurde die technische Rettung vorbereitet. Nach Erstversorgung durch den ebenfalls vor Ort befindlichen Rettungsdienst und Notarzt wurde bei dem PKW das Dach größtenteils von der Karosserie getrennt. Im Anschluss konnte die Person aus dem Fahrzeug patientenorientiert gerettet und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum transportiert werden. Zu Unfallursache, Unfallhergang, Personenschäden sowie der Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr rückte zu diesem Einsatz mit 2 Löschfahrzeugen (HLF20 und LF20KatS), 1 Rüstwagen (RW), 1 Kommandowagen (KdoW) sowie dem Einsatzleitwagen (ELW) aus.

