FW Horn-Bad Meinberg: 3 Einsätze der Feuerwehr Horn- Bad Meinberg am Dienstag

Horn-Bad Meinberg (ots)

Zu 3 Einsätzen musste die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg im Laufe des Dienstag Abend ausrücken. Um 18:19 Uhr erfolgte die erste Alarmierung mit "Feuer 3 - Heckenbrand, droht auf Gebäude überzugreifen". Glücklicherweise stellte sich die Lage bei Eintreffen als weniger dramatisch heraus. Der Eigentümer hatte bereits mit eigenen Mitteln das Feuer löschen können, so dass hier lediglich eine Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera erforderlich war. Um 20:28 Uhr wurde die Feuerwehr dann zu einem ABC 2- Alarm, Gasgeruch in einem Keller eines Wohnhauses, gerufen. Hier hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Durch den Angriffstrupp wurden unter Atemschutz (PA) 3 Tiere aus dem Keller ins Freie gerettet. 2 Personen wurden vor Ort durch den ebenfalls anwesenden Rettungsdienst untersucht und 1 Person vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Durch den zuständigen Energieversorger wurde die Gaszufuhr zum Gebäude abgeschiebert. Um 21:21 Uhr, noch während des laufenden ABC-Einsatzes, wurde die Feuerwehr zu einem Gartenfeuer alarmiert. Da hier keine Genehmigung zum Abbrennen vorlag, wurde durch die Feuerwehr im Beisein der Polizei das Feuer abgelöscht.

