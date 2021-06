Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Einsturz eines Balkons mit 4 eingeklemmten Personen und insgesamt 9 Verletztenß

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Sonntag, den 27.06.2021 wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 0:24 mit dem Stichwort "TH 4 - Balkoneinsturz mit mehreren eingeklemmten Personen" alarmiert. An der Einsatzstelle im Stadtteil Bad Meinberg war aus bislang ungeklärter Ursache ein Balkon aus dem 2.OG abgestürzt. Hierdurch wurden mehrere Personen schwer verletzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren noch 4 Personen unter den Trümmerteilen eingeklemmt. Umgehend wurde die technische Rettung eingeleitet sowie der Rettungsdienst, speziell in der Anfangsphase, in der Versorgung der verletzten Personen unterstützt. Parallel wurde die Drehleiter zur Personenrettung in Stellung gebracht, da sich noch 1 Person in Höhe des 1.OG auf einem Trümmerteile befand. An der Einsatzstelle wurden 2 Abschnitte, "Technische Rettung" und "medizinische Versorgung/Patientenablage" gebildet. Die eingeklemmten Personen konnten zügig befreit werden und zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben werden. Sowohl Feuerwehr als auch Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort, u.a. waren Rettungswagen und Notärzte aus den Kreisen Höxter und Paderborn vor Ort. Insgesamt waren 7 Rettungswagen sowie 5 Notärzte, darunter der Leitende Notarzt vor Ort. Die Feuerwehr war mit den Löschzügen Horn, Bad Meinberg und Belle mit mehreren Fahrzeugen, der Kommandodienst, der stellvertretende Leiter, der Leiter der Feuerwehr sowie der Kreisbrandmeister des Kreises Lippe an der Einsatzstelle. Über Personenschäden sowie Ursache des Unglücks können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

