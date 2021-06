Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am 22. Juni 2021 wurde die Freiwillige Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 15:18 Uhr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Auf dem Lakeweg im Ortsteil Belle hatte sich, aus bisher ungeklärter Ursache, ein Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad ereignet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein schwerverletzter Fahrradfahrer bereits im Rettungswagen durch Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Der PKW war zudem frontal mit einem Baum kollidiert. Der/die Fahrzeugführer:in war jedoch entgegen erster Meldungen nicht eingeklemmt. Auf Weisung des Rettungsdienstes bzw. Notarzt wurde hier eine sogenannte "patientenorientierte Rettung" durchgeführt. Parallel wurde von Seiten der Feuerwehr der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt. Im Anschluss an diese Maßnahmen wurde die Polizei bei der Unfallaufnahme unterstützt und die Unfallstelle im weiteren Verlauf beschildert. Das Fahrzeugaufkommen belief sich zwischenzeitlich auf 3 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF), 1 Löschfahrzeug (LF), 2 Rettungswagen (RTW), 2 Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF), 1 Gerätewagen (GW-L), 1 Kommandowagen (KdoW) sowie mehrere Streifenwagen der Polizei. Angaben zu Personenschäden, Unfallhergang sowie Höhe der Schäden können nicht gemacht werden.

