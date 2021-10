Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Zigaretten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben am Samstag (16.10.2021) aus einem Geschäft an der Robert-Leicht-Straße Zigarettenschachteln erbeutet. Die Täter brachen gegen 03.00 Uhr ein Fenstergitter heraus und schlugen das dahinterliegende Fenster ein. Die Unbekannten stahlen dann aus dem Kassenbereich Zigarettenschachteln in noch unbekannter Anzahl. Einer der Täter soll eine weiße Tüte mit sich geführt haben, auf der ein grüner Hirsch aufgedruckt war. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu wenden.

