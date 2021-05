Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrszeichen beschädigt

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Donnerstag beschädigten bislang noch unbekannte Täter ein in der Fahnenstraße temporär aufgestelltes Verkehrszeichen. Hierdurch wurde das Schild sowie die Halterung leicht verbogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell