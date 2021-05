Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Zweibrücken-Mörsbach (ots)

Am 5.5.2021, zwischen 18.00 Uhr und 20.40 Uhr, kam es in Mörsbach, In der Gasse, zu einer Sachbeschädigung. An einem geparkten grauer Audi A 5 wurde die Beifahrerseite auf einer Länge von ca. 180 cm mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Schadenshöhe ca. 3500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken.|pizw

