Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Kaiserstraße

Pirmasens (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am 05.05.21 zwischen 08:05 und 13:00 Uhr in der Kaiserstraße, Höhe des Anwesens Nr. 8, gegen einen am rechten Fahrbahnrand in Richtung Messplatz geparkten schwarzen Mitsubishi Outlander und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

