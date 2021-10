Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Parker gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro sind die Bilanz eines Unfalls vom Montagvormittag (18.10.2021) in der Augsburger Straße. Eine 42 Jahre alte Frau war gegen 10.20 Uhr mit ihrem BMW in der Augsburger Straße Richtung Untertürkheim unterwegs. Im Bereich der Straße Im Dinkelacker fuhr sie, mutmaßlich wegen gesundheitlicher Probleme, nach rechts, prallte gegen einen geparkten Mercedes und schob diesen auf einen weiteren geparkten Mercedes auf. Die 42-Jährige blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

