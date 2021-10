Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Montagvormittag (18.10.2021) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmittelgeschäft an der Stammheimer Straße Nahrungsmittel gestohlen und sich gegen das Festhalten durch Mitarbeiter gewehrt zu haben. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Tatverdächtigen gegen 09.45 Uhr, wie er sich ohne Mund-Nasen-Schutz im Geschäft aufhielt und offenbar Waren in seinen Rucksack packte. Als weitere Mitarbeiter den 37-Jährigen ansprachen und den Rucksack festhielten, soll sich der Tatverdächtige losgerissen, um sich geschlagen haben und geflüchtet sein. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten den Flüchtenden und nahmen ihn an der Ecke Sachsenstraße/Straßburger Straße fest. In seinem Rucksack fanden die Beamten Nahrungsmittel im Wert von knapp sechs Euro. Der rumänische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (19.10.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

