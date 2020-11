Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher knacken Getränkeautomaten

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Einbrecher haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zugang zu einem Schulgebäude in der Martin-Luther-Straße verschafft. Wie der Hausmeister am frühen Morgen feststellte, wurden die Getränkeautomaten, die in der Eingangshalle stehen, von unbekannten Tätern aufgebrochen. Das Geldfach war leer; wieviel Bargeld die Täter erbeuteten, ist nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 21.15 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr.

Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Zeugen, denen eventuell im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

