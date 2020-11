Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Fahrer schläft ein

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein 35-Jähriger ist am Mittwoch während der Fahrt hinterm Steuer seines Lieferwagens eingeschlafen. Der Mann verursachte am Vormittag in der Merkurstraße einen Unfall. Er kollidierte mit seinem Fahrzeug gegen eine Verkehrsinsel. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Transporter entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 4.000 Euro schätzt. Weil der Lieferwagen nicht mehr fahrbereit war, wurde das Fahrzeug abgeschleppt. |erf

