Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Steinpoller touchiert - Streit eskaliert

KatzweilerKatzweiler (ots)

Nachdem am späten Mittwochabend in der Ortslage eine 63-Jährige mit ihrem Auto gegen einen Steinpoller eines Wohngrundstücks gefahren ist, eskalierte die Situation. Zwei Anwohner wurden auf den Unfall aufmerksam. Die Fahrerin und die Anwohner gerieten miteinander in Streit. Der 63-Jährigen wird vorgeworfen, die Anwohner beleidigt zu haben. Nachdem die Frau einen Angehörigen verständigte, kam dieser vor Ort. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen übernahm er das Steuer des Wagens und fuhr mit der 63-Jährigen weg, dabei verletzte der Mann die beiden Anwohner. Ohne sich um die Leichtverletzten zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Die Ermittlungen nach den Flüchtigen führten die Polizei an die Adresse der 63-Jährigen. Die Frau konnte dort angetroffen werden. Wie sich herausstellte war sie alkoholisiert. Die Beamten gehen davon aus, dass die 63-Jährige in betrunkenem Zustand gegen den Poller gefahren ist. Die Verdächtige machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Sie blickt einem Strafverfahren entgegen. Auch ihr Angehöriger muss wegen seines Fahrmanövers mit einem Verfahren rechnen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell