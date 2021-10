Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend (19.10.2021) in der Leonhardstraße ereignet hat. Ein 25 Jahre alter Ford-Fahrer war gegen 21.15 Uhr vom Charlottenplatz in Richtung Wilhelmsplatz unterwegs, als es im Bereich des Leonhardsplatzes zum Zusammenstoß mit einem 24 Jahre alten Pedelec-Fahrer kam, der zum Unfallzeitpunkt hinter dem Ford in gleiche Richtung gefahren ist. Der 24-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Die Unfallbeteiligten schildern den Unfallhergang unterschiedlich. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

