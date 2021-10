Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Ladendieb vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (19.10.2021) einen 32 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit einem unbekannten Komplizen in einem Kaufhaus an der Marktstraße Waren gestohlen zu haben. Eine 52 Jahre alte Detektivin beobachtete gegen 10.45 Uhr, wie der Unbekannte mehrere Kleidungsstücke an sich nahm und damit in einer Umkleidekabine verschwand. Kurz darauf kam er ohne die Kleidungsstücke heraus und verließ das Geschäft. Anschließend betrat der 32-Jährige die Kabine und kam wenig später mit einem gefüllten Rucksack wieder heraus. Als er den Kassenbereich verlassen hatte, sprach ihn die Detektivin an und hielt ihn fest. Alarmierte Polizeibeamte fanden in seinem Rucksack eine Jacke im Wert von knapp 950 Euro sowie zwei Parfums, die bisher keinem Geschäft zugeordnet werden konnten und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Seinen mutmaßlichen Komplizen trafen die Beamten nicht mehr an. Er ist etwa 30 Jahre alt und zirka 170 bis 175 Jahre groß und hat dunkle kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke mit Steppmuster auf der Brust und braunen Leder-Sneakers. Den 32-Jährigen setzten die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

