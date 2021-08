Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Unklarer Feuerschein entpuppt sich als Übungslage

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Offensen (ots)

Am Abend des 05. August 2021 wurde die Ortsfeuerwehr Offensen gegen 18:08 Uhr zu einer unklaren Feuermeldung in den Alten Weg in Richtung Wasserdamm alarmiert.

Vor Ort eingetroffen fanden die Einsatzkräfte einen Wohnwagen vor, welcher bereits in Vollbrand stand. Umgehend ließ der Einsatzleiter eine Wasserversorgung aus dem Tank des Feuerwehrfahrzeuges herstellen und einen Löschangriff mittels zweier Strahlrohre einleiten, welcher raschen Löscherfolg zeigte. Während der anschließenden Nachlöscharbeiten wurde das Brandobjekt dann unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera auf verbleibene Hitzestrahlung und versteckte Glutnester kontrolliert, um ein erneutes Aufflammen ausschließen zu können. Knapp eine halbe Stunde nach Alarmierung konnte dann "Feuer aus!" gemeldet und der Einsatz beendet werden.

Da bereits auf der Anfahrt eine Rauchsäule erkennbar war und lediglich der Übungsleiter Kenntnis von der Übung hatte, stellte sich für die eingesetzten Kräfte erst gegen Ende des Einsatzes heraus, dass es sich hierbei um ein Übungsszenario handelte. Welches das Ziel verfolgte, einen Einsatz möglichst realitätsnah zu simulieren und somit die erlernten Taktiken und Handgriffe weiter zu vertiefen. Gemeinsam werden die Erfahrungen der Übung im Nachgang besprochen und somit der Ablauf bei ähnlichen Einsatzszenarien optimiert.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell