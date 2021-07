Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Wasserdampf sorgt für Fehlalarm

Wienhausen (ots)

Am Morgen des 22. Juli 2021 wurde die Ortsfeuerwehr Wienhausen um 06:26 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Straße "An der Kirche" alarmiert. Bei der Erkundung des betroffenen Bereiches stellte sich schnell heraus, dass der Alarm durch aufsteigenden Wasserdampf ausgelöst wurde und ein Einsatz für die Feuerwehr nicht notwendig war. Infolgedessen konnte die Anlage zurückgesetzt, an den Eigentümer übergeben und der Einsatz kurze Zeit später beendet.

