Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere PKW im Hochschulviertel zerkratzt - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitagabend (14.05.2021) und Samstagmorgen (15.05.2021) beschädigte ein Unbekannter mehrere geparkte Fahrzeuge im Hochschulviertel. Polizeibeamte stellten am Samstag, gegen 12.30 Uhr, Lackkratzer an diversen Autos in der Fleyer Straße fest. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass eine unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand an mindestens 19 Fahrzeugen vorbei ging und die Beschädigungen damit verursachte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

