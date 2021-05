Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Hagen (ots)

Samstag (15.05.2021) gegen 0.20 Uhr randalierte ein 21-Jähriger vor der Polizeiwache in der Innenstadt. Da sich der Hagener nicht beruhigen ließ, wurde er später durch Beamte in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte in der Bahnhofstraße vor der Zufahrt zur Tiefgarage über eine tragbare Musikbox lautstark Musik gehört. Aufgrund der Nachtzeit und der gültigen Ausgangssperre wurde der 21-Jährige durch einen Polizisten angesprochen. Als der Mann aufgefordert wurde sich auszuweisen, spuckte er in Richtung des Polizisten und schrie unter anderem "Arschloch, Rassist und Motherfucker". Er ließ sich nicht beruhigen und wurde zunehmend aggressiver. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, sperrte er sich und versuchte einem Beamten ein Bein zu stellen. Durch den Widerstand wurden keine Einsatzkräfte verletzt. Der 21-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

