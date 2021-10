Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwoch (20.10.2021) in der Nord-Süd-Straße ereignet hat. Ein 77 Jahre alter Mercedesfahrer war gegen 16.10 Uhr auf einer Straße parallel zur Autobahn 8 in Richtung Nord-Süd-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Nord-Süd-Straße bog er nach links in Richtung Leinfelden-Echterdingen ab, wo es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 38-Jährigen kam, der in der Nord-Süd-Straße Richtung Leinfelden-Echterdingen unterwegs war. Beide Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu wenden.

