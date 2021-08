Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + In Rewe in Niederweidbach eingestiegen + Heckscheibe eingeschlagen + Unfallfluchten in Haiger und Gusternhain +

Dillenburg (ots)

Haiger: Nach Unfall davongefahren -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmittag (18.08.2021) auf dem Parkplatz des Haigerer Obi-Marktes bitten die Dillenburger Ermittler um Mithilfe. Zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr stand dort ein grauer Mercedes CLA. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter das Heck des Benz und ließ auf der Fahrerseite einen Schaden von rund 2.000 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Breitscheid-Gusternhain: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht -

In der Straße "Am Berg" beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen dort geparkten 2-er BMW. Der schwarze Wagen stand entgegen der Fahrtrichtung, also mit der Beifahrerseite zur Fahrbahn, in Höhe der Hausnummer 28. Im Zeitraum zwischen Montag (16.08.2021), gegen 07.00 Uhr und Dienstag (17.08.2021), gegen 14.00 Uhr touchierte der Unbekannte das Heck auf der Beifahrerseite des BMW und ließ einen Schaden von rund 2.000 Euro zurück. Zeugen der Kollision werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bischoffen-Niederweidbach: Einbruch zielt auf Zigaretten -

In der zurückliegenden Nacht stiegen Einbrecher in den Rewe-Markt in Niederweidbach ein. Zwischen 22.15 Uhr gestern Abend (19.08.2021) und 05.25 Uhr heute Morgen (20.08.2021) verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem Markt und griffen sich eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 2.500 Euro. Der Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im genannten Zeitraum beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Heckscheibe eingeschlagen -

Etwa 500 Euro wird die neue Heckscheibe eines Renault kosten, nachdem Unbekannte diese eingeschlagen hatten. Der schwarze Clio parkte im Robert-Koch-Weg, in Höhe der Hausnummer 3. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstag (17.08.2021), gegen 15.00 Uhr und Donnerstag (19.08.2021), gegen 11.00 Uhr dort beobachteten oder sonst Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Polizei in Wetzlar zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

