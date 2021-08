POL-H: Lehrte: Pkw kollidiert mit Radfahrer und flüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Polizeidirektion Hannover

Lehrte: Pkw kollidiert mit Radfahrer und flüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Hannover

Am Donnerstag, 19.08.2021, ist ein 31 Jahre alter Radfahrer an der Kreuzung Poststraße/ Burgdorfer Straße in Lehrte von dem Pkw eines bislang unbekannten Fahrers erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Anschließend flüchtete der Fahrer mit dem Unfallwagen in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem flüchtigen Fahrer und seinem Wagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 04:45 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr mit seinem Pkw von der Poststraße kommend in Richtung Burgdorfer Straße in Lehrte und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit dem von rechts kreuzenden Radfahrer. Der 31-Jährige wurde bei dem Zusammenprall lebensgefährlich verletzt. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, flüchtete der unerkannte Fahrer in unbekannte Richtung.

Ein Rettungswagen brachte den 31-Jährigen in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bestand für mehrere Stunden eine Teilsperrung der Poststraße in Richtung Burgdorfer Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrerflucht aufgenommen. Die Ermittler vermuten deutliche Beschädigungen an der Front des Fahrzeuges. Zeugen, die Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, der Ampelschaltung und auffälligen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. / nash, bo

