Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-List: Acht Pkw durch Unfall beschädigt

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 18.08.2021, sind zwei Fahrzeuge an der Einmündung Achenbachstraße/ Ecke Podbielskistraße in Hannover miteinander kollidiert. In der Folge schleuderten die Pkw gegen sechs geparkte Autos.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr gegen 22:10 Uhr ein 37-Jähriger mit seinem Nissan Micra die Achenbachstraße und bog nach rechts in die Podbielskistraße ein. Beim Abbiegevorgang kollidierte er mit einem 28-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher die Podbielskistraße in Richtung stadtauswärts befuhr. Durch den Aufprall schleuderten der Nissan und der Mercedes gegen sechs geparkte Fahrzeuge am Fahrbahnrand der Podbielskistraße. Beide Fahrer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Für die Unfallaufnahme musste die Podbielskistraße kurzfristig gesperrt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles gegen beide Fahrer./bo, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell