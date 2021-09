Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Motorrad entwendet

Haren (ots)

Zwischen dem 14. und dem 21. September begaben sich bislang unbekannte Täter zum hinteren Teil des Hofes eines Wohn- und Geschäftshauses an der Rütenbrocker Hauptstraße in Haren. Sie entwendeten ein weißes Motorrad der Marke "Honda", Modell "Montesa", mit dem Kennzeichen 290-HED. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

