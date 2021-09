Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Unfallbeteiligter gesucht

Spelle (ots)

In der Zeit vom Samstagabend, 18:00 Uhr bis Sonntagmittag, 12:00 Uhr kam es in der Goethestraße in Spelle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein unbekannter Unfallbeteiligter beschädigte beim Wenden einen Grundstückszaun und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (05977/929210) entgegen.

