Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dalum - Brand einer Lagerhalle

Dalum (ots)

Am Montagabend geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Halle in der Industriestraße in Dalum in Vollbrand. In der Halle wurde überwiegend Schrott gelagert. Vermutlich brach das Feuer im Bereich eines Verteilerkastens aus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Insgesamt war die Feuerwehr mit 10 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell