Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener tritt Haustür ein (26.08.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Betrunkener hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr eine Glaseingangstür eines Hauses in der Straße Adlerring 50 beschädigt. Ein Bewohner verwies zwei betrunkene, jüngere Unbekannte, die sich im Flur des Hauses aufhielten, aus dem Gebäude. Einer der Beiden trat danach von außen gegen die Hauseingangstür aus Glas, die zu Bruch ging. Beide Männer rannten danach weg und hinterließen einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

