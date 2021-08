Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Klengen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin fährt Radfahrer an (25.08.2021)

Brigachtal (ots)

Einen Unfall mit einem Leichtverletzten hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Ringstraße verursacht. Eine 57-jährige Mercedes-Fahrerin wendete auf der Ringstraße, wobei sie einen 46-jährigen Radfahrer übersah, der auf der Straße in Richtung Siedlerstraße fuhr. Die Autofahrerin erfasste den Radler, der stürzte und sich dabei an der Schulter verletzte. An seinem Rad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Den Schaden am Auto der Unfallverursacherin schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell