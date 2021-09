Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Hochwertige E-Bikes gestohlen

Nordhorn (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in Nordhorn drei besonders hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von etwa 16.000 Euro entwendet. Am Freitagabend wurde an der Sparta Tennishalle in der Schulstraße ein weißes Pedelec der Marke "Riese und Müller" zwischen 19 und 20:10 Uhr entwendet. Am selben Tage, zwischen 20 und 22.30 Uhr, stahlen Unbekannte in der Laarstraße ebenfalls ein weißes Pedelec der Marke "Riese und Müller". In der Nacht zu Sonntag wurde im Bereich einer Gaststätte am Heseper Weg ein Speedpedelec entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

