Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf-A30: Sattelauflieger geriet in Brand

BissendorfBissendorf (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der A30 bei Bissendorf zum Brand eines Sattelaufliegers. Ein polnischer Sattelzug war gegen 09.30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Rheine unterwegs, als der Fahrer plötzlich einen lauten Knall vernahm. Der Mann lenkte den Sattelzug auf den Seitenstreifen und bemerkte bei einer Nachschau ein Feuer an dem mit 20 Tonnen tiefgefrorenen Geflügel beladenen Sattelauflieger. Schnell trennte der 52-Jährige die Zugmaschine vom Auflieger, der nur wenig später bereits in Flammen stand. Durch den Brand kam es zu einer extremen Rauchentwicklung bis die Feuerwehr letztendlich das Feuer löschen konnte. Personen kamen bei dem Ereignis nicht zu Schaden. Für die Löscharbeiten und die Bergung des zerstörten Aufliegers musste die Autobahn teilweise komplett gesperrt werden. Später wurde erst die Richtungsfahrbahn Hannover und dann der Überholfahrstreifen in Richtung Rheine wieder freigegeben. Mittlerweile ist die Autobahn wieder komplett frei. Die Brandursache ist noch ungeklärt, aktuell geht die Polizei aber von einem technischen Defekt aus.

