Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Augenzeugen gesucht

Bernkastel-Kues (ots)

Am Montag, 26.10.2020, zwischen 07:45 Uhr und 13:30 Uhr, kam es in Bernkastel-Kues, Im Amselweg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren Pkw, einen weißen VW Tiguan, auf dem Parkplatz gegenüber dem Hotel "Zum Kurfürsten" in Queraufstellung geparkt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EUR.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Tel.: 06531-95270 oder unter pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06571-9527-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell