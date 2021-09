Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Nordhorn (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Veldhausenerstraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Frau aus Nordhorn war gegen 17.00 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der Veldhausenerstraße unterwegs. Als die 27-Jährige nach links in den Kreuzungsbereich einbog, übersah sie einen 39-jährigen Mann, der stadtauswärts auf der Neuenhauser Straße in seinem Ford unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die 27-jährige Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt und in die Euregio Klinik nach Nordhorn verbracht. Bei dem Unfall wurde ein Stromkasten der Ampel beschädigt.

