Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallbeteiligter gesucht

Nordhorn (ots)

Am Montag gegen 14:50 Uhr kam es auf der Euregiostraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallbeteiligte befährt mit ihren Hyundai die Euregiostraße in Richtung Neuenhauser Straße. Kurz vor der Einmündung zur Geschwister-Scholl-Straße kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei wird der linke Außenspiegel des Hyundais wird beschädigt. Der andere Beteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (05977/929210) entgegen.

