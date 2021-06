Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Trunkenheit im Verkehr

Urbach, BAB 3 (ots)

Am 11.06.21, gegen 17:25 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien fahrender Lkw auf der BAB 3 im Bereich Mogendorf, Fahrtrichtung Köln, gemeldet. Durch hiesige Polizeibeamte wurde umgehend nach dem LKW gefahndet, dieser konnte schließlich im Bereich Urbach festgestellt und an der Anschlussstelle Neuwied angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurden bei dem 49jährigen LKW-Fahrer Anzeichen für Alkoholkonsum entdeckt, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Gegen den LKW-Fahrer wurde Strafanzeige erstattet, die Weiterfahrt wurde untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde zum Zwecke der vorläufigen Entziehung sichergestellt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell