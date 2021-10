Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb mit Haftbefehlen ausgeschrieben

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (20.10.2021) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt an der Eberhardstraße Lebensmittel und Kosmetika im Wert von über 250 Euro gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv und eine Angestellte beobachteten den Tatverdächtigen, wie er gegen 18.45 Uhr mehrere Gegenstände aus der Warenablage herausgenommen und in seinen Rucksack gesteckt haben soll. Nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte, hielt der Ladendetektiv den 38-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei späteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eines anderen Diebstahls vorliegen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Der einschlägig polizeibekannte italienische Staatsbürger wird am Donnerstag (21.10.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie Antrag auf Durchführung eines beschleunigten Verfahrens dem zuständigen Richter vorgeführt.

