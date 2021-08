Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am Montag kam es auf der Salzberger Straße in Schüttorf zu einem Verkehrsunfall. Zwei Kinder wollten gegen 19 Uhr die Straße in Richtung Tannenstraße überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem der Kinder und einem von links kommenden weißen Pkw. Das Kind blieb unverletzt. Die Autofahrerin hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mädchens. Danach setzte die Frau ihre Fahrt fort. Ein bislang unbekannter Mann soll dem Kind noch zur Hilfe gekommen sein. Der Mann, die Autofahrerin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 zu melden.

