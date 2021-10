Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem in der Nacht zum Freitag (22.10.2021) auf der Oberen Weinsteige drei Personen leicht verletzt worden sind und ein Sachschaden von zirka 15.000 Euro entstanden ist. Ein 34 Jahre alter Fahrer eines Renault Twingo war gegen 00.15 Uhr in der Jahnstraße Richtung Albplatz unterwegs. An der Einmündung der Bundesstraße 27/Jahnstraße kam es zur Kollision mit einem VW Golf, dessen 26-jähriger Fahrer auf der Bundesstraße stadteinwärts unterwegs war. Der Renault überschlug sich hierbei und kam auf den Rädern zum Stehen. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrzeugführer und die 25-jährige Beifahrerin im Golf leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden.

