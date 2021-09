Polizei Gütersloh

POL-GT: - Einbrecher gestellt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Als der Besitzer einer Lagerhalle an der Varenseller Straße am Donnerstagmittag (09.09., 12.35 Uhr) eine eingeschlagene Scheibe an seinem Gebäude feststellte, entdeckte er kurz darauf einen Mann in der Halle. Dieser versuchte vergeblich mit einem Fahrrad zu flüchten und wurde in der Nähe durch den Zeugen gestellt.

Durch die Scherben der eingeschlagenen Scheibe wurde zudem ein abgestellter Pkw in der Halle beschädigt. Ein Strafverfahren gegen den 23-jährigen Mann wurde eingeleitet.

