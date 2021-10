Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Ladendiebstahl

Stuttgart - Mitte (ots)

Ein 25-jähriger Mann steckte am Freitag (22.10.2021) in den späten Abendstunden Lebensmittel in eine mitgeführte Einkaufstüte und verließ das Lebensmittelmittelgeschäft an der Olgastraße ohne die Waren zu bezahlen. Als ihm der 22-jährige Ladendetektiv hinterhereilte und auf den Sachverhalt ansprach, flüchtete der Täter, konnte aber vom Detektiv festgehalten werden. Trotz Versuchen, den Ladendetektiv mit dem Bewurf von Gegenständen und mit Schlägen abzuwehren, konnte der Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

